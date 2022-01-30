Информация о происшествии в Стрыйском районе на горе Тростян поступила спасателям около 12:00.
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Спасатели с помощью альпинистского снаряжения в 12:45 сняли 7 туристов с подъемника (из них 1 ребенок). Никто из людей не пострадал,
– сообщили в ГСЧС.
К освобождению граждан привлекались 15 человек и 2 единицы техники Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.
В Славском на подъемнике застряли люди / Фото ГСЧС
Другой инцидент на горе Тростян кратко
На горе Тростян 20 января заблудились и пострадали трое лыжников, из которых двое – дети. Их отыскали и оказали помощь.
- житель Днепра 1970 года рождения – травма левой ноги;
- житель Винницы 2008 года рождения – травма левой ноги;
- жительница Львова 2006 года рождения – травма левой ноги.