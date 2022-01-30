Інформація про подію у Стрийському районі на горі Тростян надійшла надзвичайникам близько 12:00.

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Рятувальники за допомогою альпіністського спорядження о 12:45 зняли 7 туристів з підйомника (з них 1 дитина). Ніхто з людей не постраждав,

– повідомили у ДСНС.

До визволення громадян залучалися 15 осіб і 2 одиниці техніки Держслужби з надзвичайних ситуацій.



У Славському на підйомнику застрягли люди / Фото ДСНС

Інший інцидент на горі Тросян: коротко

На горі Тростян 20 січня заблукали та постраждали троє лижників, з яких двоє – діти. Їх відшукали та надали допомогу.

мешканець Дніпра 1970 року народження – травма лівої ноги;

мешканець Вінниці 2008 року народження – травма лівої ноги;

мешканка Львова 2006 року народження – травма лівої ноги.

Довідка. Гора Тростян розташовується на території Сколівських Бескидів. Її висота – 1 232 метри.

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