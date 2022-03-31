Боец погиб от вражеской пули. О его смерти сообщили 31 марта.

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Коварный российский выстрел трагически оборвал жизнь работника ОП "Атомремонтсервис", входящего в состав ГП "НАЭК "Энергоатом" Сидоренко Сергея Васильевича,

– говорится в сообщении.

В "Энергоатоме" отметили, что погибший боец мужественно защищал свой город и страну.

Редакция 24 канала выражает искренние соболезнования родным и близким воина.

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