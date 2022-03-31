Боєць загинув від ворожої кулі. Про його смерть повідомили 31 березня.

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Підступний російський постріл трагічно обірвав життя працівника ВП "Атомремонтсервіс", що входить до складу ДП "НАЕК "Енергоатом" Сидоренка Сергія Васильовича,

– мовиться у повідомленні.

В "Енергоатомі" зазначили, що загиблий боєць мужньо захищав своє місто та країну.

Редакція 24 каналу висловлює щирі співчуття рідним та близьким воїна.

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