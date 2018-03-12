Следователь в Одессе занимался систематическим взяточничеством, покрывая преступников

В Одессе задержали следователя одного из райотделов полиции. Он систематически требовал деньги от подозреваемых в уголовных процессах за смягчающую переквалификацию их дел.

Правоохранители, в частности, задокументировали, что полицейский требовал от местного жителя 15 тысяч долларов за переквалификацию уголовного производства, открытого по ст. 296 Уголовного кодекса Украины (Хулиганство), в более мягкую часть статьи и возвращение конфискованной оружия.

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Сотрудники СБ Украины задержали злоумышленника на рабочем месте во время получения всей суммы взятки.