Беларусский правозащитник Валентин Стефанович рассказал о травмированных в результате протестов активистов. А также о тот, могут ли они чувствовать себя в безопасности в больницах.

10 августа говорилось о примерно 50 пострадавших. Об этом представитель правозащитного центра "Вясна" сообщил в прямом эфире 24 канала.

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Он пояснил, что информацию о количестве задержанных и пострадавших ранее предоставляла официальная власть.

"Мы знаем, что пострадавшие находятся по меньшей мере в 3 больницах Минска. Что происходит в регионах – даже не представляю. В стране до сих пор нет интернета", – подчеркнул он.

Справка. В Беларуси 9 августа прошли президентские выборы. В этот день в стране начались масштабные проблемы с Интернетом. В частности перестали работать сайты крупнейших СМИ. Действующий президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что проблемы возникли из-за внешнего вмешательства из других стран.

Стефанович подчеркнул, что медики оказывают помощь всем, кто в этом нуждается. Однако к потерпевшим приходят следователи, чтобы допрашивать их. Поэтому активисты не чувствуют себя в безопасности, поскольку против них открывают уголовные дела.

Отметим, что в целом дела открывают по статьям о массовых беспорядках, сопротивлении правоохранителям, насилии против правоохранителей, хулиганстве и тому подобное. Санкциями статей предусмотрено лишение свободы до 15 лет.

О количестве жертв

Накануне власти Беларуси официально сообщили о первой жертве. По данным МВД страны, у него в руках взорвалось взрывное устройство.Оппозиционные ресурсы пишут, что в это время митингующих силовики активно обстреливали.

"Трудно сказать, погиб ли действительно только один человек. Надеюсь, что таких случаев не больше, и что больше такого не будет. Но сейчас в Беларуси информации много разной. Но то, что вчера погиб один из протестующих, похоже на правду", – отметил правозащитник.

Он отметил: МВД заявило, что он погиб в результате взрыва неустановленного устройства. Мол, планировал бросить его в сотрудников ОМОНа, но оно разорвалось в руках. Но так это или нет, какова реальная причина смерти протестующего – пока неизвестно.

В общем от шумовых гранат, которые применяют сейчас для разгона демонстраций в Беларуси, пострадало уже много людей. Поэтому не исключаю, что причины могли быть и другими,

– заметил Стефанович.

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