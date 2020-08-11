Білоруський правозахисник Валентин Стефанович розповів про травмованих внаслідок протестів активістів. А також те, чи можуть вони відчувати себе у безпеці в лікарнях.

10 серпня мовилося про приблизно 50 постраждалих. Про це представник правозахисного центру "Вясна" повідомив у прямому ефірі 24 каналу.

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Він пояснив, що інформацію щодо кількості затриманих та потерпілих раніше надавала офіційна влада.

"Ми знаємо, що потерпілі перебувають щонайменше в 3 лікарнях Мінська. Що відбувається в регіонах – навіть не уявляю. В країні досі немає інтернету в країні", – підкреслив він.

Довідка. У Білорусі 9 серпня пройшли президентські вибори. У цей день у країні почалися масштабні проблеми з Інтернетом. Зокрема перестали працювати сайти найбільших ЗМІ.



Чинний президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що проблеми виникли через зовнішнє втручання з інших країн.

Стефанович наголосив, що медики надають допомогу всім, хто цього потребує. Проте до потерпілих приходять слідчі, аби допитувати їх. Тому активісти не відчувають себе в безпеці, оскільки проти них відкривають кримінальні справи.

Зазначимо, що загалом справи відкривають за статтями про масові заворушення, спротив правоохоронцям, насильство проти правоохоронців, хуліганство тощо. Санкціями статей передбачено позбавлення волі до 15 років.

Про кількість жертв

Напередодні влада Білорусі офіційно повідомила про першу жертву. За даними МВС країни, у нього в руках вибухнув вибуховий пристрій. Натомість опозиційні ресурси пишуть, що у цей час мітингувальників силовики активно обстрілювали.

"Важко сказати, чи загинула справді лише одна людина. Сподіваюся, що таких випадків не більше, і що більше такого не буде. Але зараз в Білорусі інформації багато різної. Але те, що вчора загинув один з протестувальників, схоже на правду", – зазначив правозахисник.

Він зазначив: МВС заявило, що він загинув внаслідок вибуху невстановленого пристрою. Мовляв, планував кинути його в співробітників ОМОНу, але він розірвався у руках. Але так це чи ні, яка реальна причина смерті протестувальника – наразі невідомо.

Загалом від шумових гранат, які застосовують зараз для розгону демонстрацій в Білорусі, постраждало вже багато людей. Тому не виключаю, що причини могли бути й іншими,

– зауважив Стефанович.

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