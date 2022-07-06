"Улучшение", как для рабов: в российских СИЗО разрешили беременным и детям принимать душ ежедневно
В России ввели новые правила распорядка в СИЗО, предоставив людям доступ к базовым потребностям. Теперь заключенные с детьми смогут принимать душ каждый день.
Заключенным даже разрешили заказывать лекарства
О новых правилах в СИЗО России пишут российские СМИ. Теперь беременным и женщинам с детьми до 3 лет дали возможность принимать душ ежедневно.
Кстати Освобожденным из плена украинцам и тем, кто еще в плену, будут выплачивать 100 тысяч гривен
Если раньше россия бросала на произвол судьбы своих заключенных и ждала смерти, то теперь разрешили при наличии денег и медицинских показаний дистанционно заказывать лекарства и пользоваться платными услугами частных врачей.
Также заключенные смогут ухаживать за собой, поскольку им разрешили пользоваться электробритвой. Более того, в российских СИЗО у людей появилась надежда не умереть от холода, поскольку теперь там разрешили пользоваться термобельем.
В конце концов, изменены правила обыска людей. Арестанты смогут не раздеваться при обыске, но только в том случае, если в учреждении есть специальные средства обнаружения.
В российских СИЗО находятся украинцы
- Россия целенаправленно похищает украинцев для того, чтобы пополнить обменный фонд и шантажировать Украину. В российский плен попадают не только военные, но и чиновники, ветераны и простые люди.
- В июне министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук информировала, что более 1 500 мирных украинцев находятся в плену или тюрьмах.
- Важно отметить, что в плену России до сих пор находятся защитники "Азовстали", о которых нет точной информации. По данным российских СМИ, командование защитников Мариуполя удерживают в СИЗО "Лефортово".
- Военные, которых удалось вернуть из России, рассказывают о пытках со стороны россиян.
Ранее – украинских бойцов поместили в СИЗО Ростова и Таганрога: смотрите видео