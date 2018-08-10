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Следственный комитет России официально "похоронил" Бабченко – документ

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Следственный комитет России расследует "убийство" Бабченко
Следственный комитет России расследует "убийство" Бабченко / 24 Канал

Следственный комитет России до сих пор расследует инсценировку "убийства" в Киеве журналиста Аркадия Бабченко.

Официальный запрос от СК РФ относительно уголовного дела в отношении Бабченко поступил в редакцию российского издания "Новая газета".

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Фото копии документа издание обнародовало на своем сайте.

В нем Следком требует от журналистов издания, где ранее работал Бабченко, дать его характеристику и копию личного дела.

В запросе указано, что дело было возбуждено по части 1 статьи 105 УК РФ "по факту убийства в городе Киеве гражданина Российской Федерации Бабченко Аркадия Аркадьевича".

СК РФ Бабченко вбивство
В Следственном комитете России официально "похоронили" Бабченко

29 мая стало известно об убийстве российского журналиста Аркадия Бабченко в Киеве. 30 мая выяснилось, что Аркадий Бабченко на самом деле жив, а информация о гибели журналиста была частью спецоперации СБУ по предотвращению покушения на него.

30 мая в Киеве был задержан, а впоследствии взят под стражу предполагаемый организатор покушения на Бабченка – Борис Герман. Также известно, что еще одним вероятным организатором покушения на журналиста является Вячеслав Пивоварник.

Теги: Новости России Новости Украины Криминальные новости "Убийство" Аркадия Бабченко
Источник: 24 Канал
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