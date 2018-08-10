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Слідчий комітет Росії офіційно "поховав" Бабченка – документ

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Слідчий комітет Росії розслідує "вбивство" Бабченка
Слідчий комітет Росії розслідує "вбивство" Бабченка / 24 Канал

Слідчий комітет Росії досі розслідує інсценування "вбивства" у Києві журналіста Аркадія Бабченка.

Офіційний запит від СК РФ щодо кримінальної справи щодо Бабченка надійшов у редакцію російського видання "Новая газета".

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Фото копії документа видання оприлюднило на своєму сайті.

У ньому Слідком вимагає від журналістів видання, де раніше працював Бабченко, надати його характеристику та копію особової справи.

У запиті зазначено, що справу було порушено за частиною 1 статті 105 КК РФ "за фактом вбивства у місті Києві громадянина Російської Федерації Бабченка Аркадія Аркадійовича".

СК РФ Бабченко вбивство
У Слідчому комітеті Росії офіційно "поховали" Бабченка

29 травня стало відомо про вбивство російського журналіста Аркадія Бабченка у Києві. 30 травня з'ясувалося, що Аркадій Бабченко насправді живий, а інформація про загибель журналіста була частиною спецоперації СБУ щодо запобігання замаху на нього.

30 травня у Києві було затримано, а згодом взято під варту, ймовірного організатора замаху на Бабченка – Бориса Германа. Також відомо, що ще одним ймовірним організатором замаху на журналіста є В’ячеслав Пивоварник.

Теги: Новини України Новини Росії Кримінальні новини "Вбивство" Аркадія Бабченка
Джерело: 24 Канал
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