"Це тепер на все життя": дружина Бабченка вперше прокоментувала його "вбивство"

Дружина російського опозиційного журналіста Аркадія Бабченка Ольга дала перше інтерв'ю щодо інсценування його вбивства Службою безпеки України.

Про деталі спецоперації та інші подробиці жінка розповіла виданню NEWSru.co.il.

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"Ми живемо на території, що охороняється, під цілодобовою охороною. Поруч з нами постійно озброєні люди. Ми практично ні з ким не спілкуємося, тільки по відеозв'язку. Виїжджаємо кудись вкрай рідко", – зазначила Ольга Бабченко.

За її словами, про те, що вбивство журналіста було інсценуванням знало дуже мале коло осіб. Зокрема, про спецоперацію не знали ні прийомні діти Бабченків, ні жоден з їх друзів.

Знали я, Катя, моя мама і мама Аркадія. Крім того, знали співробітники "швидкої", які приїхали за викликом, і співробітники моргу. Знали якісь люди в поліції, але не ті, хто приходив до нас додому,

– сказала Ольга.

Вона зауважила, що зараз, через місяць після спецоперації з інсценування вбивства Аркадія Бабченка, сім'я перебуває у безпеці.

"Ми не впевнені, що коли-небудь спіймають справжнього замовника. Зараз у безпеці. Коли доведеться покинути місцеперебування, а це станеться, коли дитині потрібно буде в школу, ми будемо ходити, озираючись. Думаю, це тепер на все життя", – додала жінка.

Нагадаємо, 29 травня стало відомо про вбивство російського журналіста Аркадія Бабченка у Києві. 30 травня з'ясувалося, що Аркадій Бабченко насправді – живий, а інформація про загибель журналіста була частиною спецоперації СБУ щодо запобігання замаху на нього.



30 травня у Києві було затримано ймовірного організатора замаху на Бабченка – Бориса Германа. Суд взяв Германа під варту на 2 місяці.