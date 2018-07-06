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Телеканал новин 24 Новини Новини України

"Це тепер на все життя": дружина Бабченка вперше прокоментувала його "вбивство"

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Аркадій та Ольга Бабченко
Аркадій та Ольга Бабченко / newsru.co.il

Дружина російського опозиційного журналіста Аркадія Бабченка Ольга дала перше інтерв'ю щодо інсценування його вбивства Службою безпеки України.

Про деталі спецоперації та інші подробиці жінка розповіла виданню NEWSru.co.il.

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"Ми живемо на території, що охороняється, під цілодобовою охороною. Поруч з нами постійно озброєні люди. Ми практично ні з ким не спілкуємося, тільки по відеозв'язку. Виїжджаємо кудись вкрай рідко", – зазначила Ольга Бабченко.

За її словами, про те, що вбивство журналіста було інсценуванням знало дуже мале коло осіб. Зокрема, про спецоперацію не знали ні прийомні діти Бабченків, ні жоден з їх друзів.

Знали я, Катя, моя мама і мама Аркадія. Крім того, знали співробітники "швидкої", які приїхали за викликом, і співробітники моргу. Знали якісь люди в поліції, але не ті, хто приходив до нас додому,
– сказала Ольга.

Вона зауважила, що зараз, через місяць після спецоперації з інсценування вбивства Аркадія Бабченка, сім'я перебуває у безпеці.

"Ми не впевнені, що коли-небудь спіймають справжнього замовника. Зараз у безпеці. Коли доведеться покинути місцеперебування, а це станеться, коли дитині потрібно буде в школу, ми будемо ходити, озираючись. Думаю, це тепер на все життя", – додала жінка.

Нагадаємо, 29 травня стало відомо про вбивство російського журналіста Аркадія Бабченка у Києві. 30 травня з'ясувалося, що Аркадій Бабченко насправді – живий, а інформація про загибель журналіста була частиною спецоперації СБУ щодо запобігання замаху на нього.

30 травня у Києві було затримано ймовірного організатора замаху на Бабченка – Бориса Германа. Суд взяв Германа під варту на 2 місяці.

Теги: Новини України Україна – Росія "Вбивство" Аркадія Бабченка Новини Росії
Джерело: 24 Канал
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