"Это теперь на всю жизнь": жена Бабченко впервые прокомментировала его "убийство"

Жена российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко Ольга дала первое интервью по инсценировке его убийства Службой безопасности Украины.

О деталях спецоперации и других подробностях женщина рассказала изданию NEWSru.co.il.

Читайте также: Бабченко описал свою жизнь после спецоперации СБУ: "Мне сейчас нельзя ничего"

"Мы живем на охраняемой территории, под круглосуточной охраной. Рядом с нами постоянно вооруженные люди. Мы практически ни с кем не общаемся, только по видеосвязи. Выезжаем куда-то крайне редко", – отметила Ольга Бабченко.

По ее словам, о том, что убийство журналиста было инсценировкой, знал очень малый круг лиц. В частности, о спецоперации не знали ни приемные дети Бабченко, ни один из их друзей.

Знали я, Катя, моя мама и мама Аркадия. Кроме того, знали сотрудники "скорой", которые приехали по вызову, и сотрудники морга. Знали какие-то люди в полиции, но не те, кто приходил к нам домой,

– сказала Ольга.

Она отметила, что сейчас, спустя месяц после спецоперации по инсценировке убийства Аркадия Бабченко, семья находится в безопасности.

"Мы не уверены, что когда-нибудь поймают настоящего заказчика. Сейчас в безопасности. Когда придется покинуть местонахождение, а это произойдет, когда ребенку нужно будет в школу, мы будем ходить, оглядываясь. Думаю, это теперь на всю жизнь", – добавила женщина.

Напомним, 29 мая стало известно об убийстве российского журналиста Аркадия Бабченко в Киеве. 30 мая выяснилось, что Аркадий Бабченко самом деле – живой, а информация о гибели журналиста была частью спецоперации СБУ по предотвращению покушения на него.



30 мая в Киеве был задержан предполагаемый организатор покушения на Бабченко – Борис Герман. Суд взял Германа под стражу на 2 месяца.