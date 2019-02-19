Следствие по делам Майдана продемонстрировало позор украинской системы, – Amnesty International

Украинские правоохранители до сих пор не расследовали преступления, совершенные во времена Евромайдана 2013-2014 годов. Так же и судебная система не обеспечила справедливого наказания за жертвы злоупотреблений со стороны силовиков.

И все это – несмотря на то, что прошло уже пять лет от событий, о которых идет речь – в частности, о расстреле протестующих на улице Институтской в Киеве. "Печальной реальностью" назвали такую ситуацию в Amnesty International Ukraine.

Страшные воспоминания майдановцев о массовых убийствах 2014 года – читайте в материале 24 канала

В международной правозащитной организации считают, что украинская система судопроизводства просто не могла справиться с масштабом преступлений, совершенных во времена Евромайдана. Ведь она в целом неэффективна.

К тому же, система сопротивлялась и препятствовала правосудию вместо того, чтобы привлечь к ответственности бывших и нынешних сотрудников правоохранительных органов, ответственных за расстрелы протестующих,

– заявил директор офиса генсека Amnesty International Колм О'Куанахайн.

По его же словам, пять лет – вполне достаточное время для восстановления справедливости. Но этого не произошло. Хоть политики громко обещали обратное.

Что известно о расследовании преступлений против Майдана?По состоянию на конец 2018 года ГПУ определила 441 подозреваемого.



Большинство из них во время Майдана были сотрудниками правоохранительных органов, прокуратуры, судов.



288 дел направили в суд. В 52 делах были вынесены судебные решения, среди которых 48 приговоров.



Лишь 9 из них были обвинительными, которые предусматривали лишение свободы.



Ни один бывший сотрудник полиции не был осужден к реальным срокам заключения.

Год спустя после ужасных событий расстрела майдановцев Amnesty International обнародовала отчет "Украина: год после Майдана – с правосудием затягивают, в правосудии отказывают".

Название отчета до сих пор точно соответствует реалиям. Это позор для украинской системы уголовного судопроизводства,

– подчеркнул Колм О'Куанахайн.

Представители организации Мониторинговой миссии ООН по правам человека также, хоть и с более осторожными формулировками, констатировали: за 5 лет после протестов на Майдане в расследовании убийств и смертей достигнут лишь "ограниченный прогресс".

Смотрите видео с воспоминаниями митингующих о Евромайдане: