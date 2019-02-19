Следствие по делам Майдана продемонстрировало позор украинской системы, – Amnesty International
Украинские правоохранители до сих пор не расследовали преступления, совершенные во времена Евромайдана 2013-2014 годов. Так же и судебная система не обеспечила справедливого наказания за жертвы злоупотреблений со стороны силовиков.
И все это – несмотря на то, что прошло уже пять лет от событий, о которых идет речь – в частности, о расстреле протестующих на улице Институтской в Киеве. "Печальной реальностью" назвали такую ситуацию в Amnesty International Ukraine.
Страшные воспоминания майдановцев о массовых убийствах 2014 года – читайте в материале 24 канала
В международной правозащитной организации считают, что украинская система судопроизводства просто не могла справиться с масштабом преступлений, совершенных во времена Евромайдана. Ведь она в целом неэффективна.
К тому же, система сопротивлялась и препятствовала правосудию вместо того, чтобы привлечь к ответственности бывших и нынешних сотрудников правоохранительных органов, ответственных за расстрелы протестующих,
– заявил директор офиса генсека Amnesty International Колм О'Куанахайн.
По его же словам, пять лет – вполне достаточное время для восстановления справедливости. Но этого не произошло. Хоть политики громко обещали обратное.
Что известно о расследовании преступлений против Майдана?По состоянию на конец 2018 года ГПУ определила 441 подозреваемого.
Большинство из них во время Майдана были сотрудниками правоохранительных органов, прокуратуры, судов.
288 дел направили в суд. В 52 делах были вынесены судебные решения, среди которых 48 приговоров.
Лишь 9 из них были обвинительными, которые предусматривали лишение свободы.
Ни один бывший сотрудник полиции не был осужден к реальным срокам заключения.
Год спустя после ужасных событий расстрела майдановцев Amnesty International обнародовала отчет "Украина: год после Майдана – с правосудием затягивают, в правосудии отказывают".
Название отчета до сих пор точно соответствует реалиям. Это позор для украинской системы уголовного судопроизводства,
– подчеркнул Колм О'Куанахайн.
Представители организации Мониторинговой миссии ООН по правам человека также, хоть и с более осторожными формулировками, констатировали: за 5 лет после протестов на Майдане в расследовании убийств и смертей достигнут лишь "ограниченный прогресс".
Смотрите видео с воспоминаниями митингующих о Евромайдане: