Слідство у справах Майдану продемонструвало ганьбу української системи, – Amnesty International

Українські правоохоронці досі не розслідували злочини, скоєні у часи Євромайдану 2013-2014 років. Так само і судова система не забезпечила справедливого покарання за жертви зловживань з боку силовиків.

І все це – попри те, що минуло вже п'ять років від подій, про які йде мова – зокрема, про розстріл протестувальників на вулиці Інститутській у Києві. "Сумною реальністю" назвали таку ситуацію у Amnesty International Ukraine.

Страшні спогади майданівців про масові убивства 2014 року – читайте у матеріалі 24 каналу

У міжнародній правозахисній організації вважають, що українська система судочинства просто не могла впоратися із масштабом злочинів, скоєних в часи Євромайдану. Адже вона загалом – неефективна.

До того ж, система чинила опір і перешкоджала правосуддю замість того, щоб притягти до відповідальності колишніх і нинішніх співробітників правоохоронних органів, відповідальних за розстріли протестувальників,

– заявив директор офісу генсека Amnesty International Колм О'Куанахайн.

За його ж словами, п'ять років – цілком достатній час для відновлення справедливості. Але цього не відбулося. Хоч політики гучно обіцяли протилежне.

Що відомо про розслідування злочинів проти Майдану? Станом на кінець 2018 року ГПУ визначила 441 підозрюваного.



Більшість з них під час Майдану були співробітниками правоохоронних органів, прокуратури, судів.



288 справ скерували до суду. У 52 справах були винесені судові рішення, серед яких 48 вироків.



Лише 9 з них були обвинувальними, що передбачали позбавлення волі.



Жоден колишній співробітник поліції не був засуджений до реальних термінів ув'язнення.

Рік опісля жахливих подій розстрілу майданівців Amnesty International оприлюднила звіт "Україна: рік після Майдану – з правосуддям затягують, у правосудді відмовляють".

Назва звіту і досі точно відповідає реаліям. Це ганьба для української системи кримінального судочинства,

– наголосив Колм О'Куанахайн.

Представники організації Моніторингової місії ООН з прав людини також, хоч і з більш обережними формулюваннями, констатували: за 5 років після протестів на Майдані у розслідуванні вбивств і смертей досягнуто лише "обмеженого прогресу".

Дивіться відео зі спогадами мітингувальників про Євромайдан: