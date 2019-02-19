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      "Сім'ї загиблих мають знати, хто вбив їхніх рідних": ООН вимагає розслідувати справи Майдану

      26 Читать новость на русском
      Моніторингова місія ООН з прав людини
      Моніторингова місія ООН з прав людини / www.un.org.ua

      У Моніторинговій місії ООН з прав людини в Україні зауважили, що розслідування вбивств 17 протестувальників та 13 правоохоронців під час Революції Гідності в Україні відбувається зі значними затримками.

      Представники організації Моніторингової місія ООН з прав людини констатують, що за 5 років після протестів на Майдані досягнуто лише обмежений прогрес у розслідуванні вбивств і насильницьких смертей 98 осіб. З них 84 – це протестувальники, 13 – співробітники правоохоронних органів та чоловік, який був на місці подій, але не брав участі у протестах.

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      Станом на 19 лютого 2019 року винними визнали тільки трьох осіб, які брали участь у подіях, що призвели до загибелі двох протестувальників. Тривають кримінальні провадження щодо ще 12 ймовірних винуватців, в тому числі щодо співробітників міліції та Служби безпеки України. Єдина людина, яку визнали винною у неумисному вбивстві протестувальника, був інший протестувальником. Також двох членів групи "тітушок" визнали винними у хуліганстві, тоді як вони були причетні до інциденту, під час якого загинув активіст Євромайдану.

      Індивідуальна відповідальність вкрай важлива, коли ми говоримо про справедливість. Сім’ї всіх жертв, чи то протестувальників, чи то співробітників правоохоронних органів, мають право на правду. Вони мають право знати, хто вбив їхніх рідних і близьких, і вони мають право побачити, як винуватці будуть притягнуті до відповідальності за ці злочини,
      — наголосила голова Моніторингової місії Фіона Фрейзер.

      Обставини що перешкоджають розслідуванню:

      1.  Під час протестів міліціонери не мали на формі розпізнавальних знаків, що ускладнює їх ідентифікацію.
      2. Деякі старші офіцери, яких підозрюють у злочинах проти протестувальників, зберегли свої посади. Через це їхні підлеглі неохоче свідчать про причетність міліції до вищезгаданих убивств.
      3. Надмірні затримки у судових експертизах. У місії зауважили, що це частково пояснюється недофінансуванням і великим навантаженням експертних установ через війну на Донбасі.
      4. Багато ймовірних винуватців втекли до Росії й там переховуються від українського правосуддя.

      Також в ООН закликають міжнародну спільноту належним чином розглядати запити на екстрадицію всіх підозрюваних, які переховуються від слідства у кримінальних справах, пов’язаних з вбивствами, скоєних під час протестів на Майдані, та надати Україні підтримку в її зусиллях щодо проведення ефективного і незалежного розслідування.

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      Теги: Новини України Євромайдан ООН Тітушки Розслідування СБУ Жертви
      Джерело: 24 Канал
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