К примеру, СБУ недавно открыла ряд дел против представителей Русской православной церкви в Украине. Об этом в эфире 24 канала отметил политолог Валентин Гладких.
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Агенты России в рясах
Он отметил, что теперь одним из вопросов, который следует решить, является то, что такое РПЦ в Украине и каков ее статус. И вообще то, что исповедуют ее "священники", имеет что-то общее с христианством.
Я понимаю, что церковь – это более инертное учреждение и, наверное, так быстро, как светская власть не придет к согласию. Но мне кажется, что должно быть совершенно очевидно, что когда священник РПЦ освящает ракету "Сатана" – это точно не о христианстве,
– подчеркнул Валентин Гладких.
Он особо подчеркнул, что проблема не в вероисповедании этих людей, а в том, что они вместо удовлетворения духовных потребностей верующих стали проводниками политических месседжей России и идеологии "русского мира".
В то же время эксперт отмечает, что это должно относиться не только к внутреннему аспекту нашей жизни. Мол, необходимо задавать этот вопрос ребром перед всем православным миром.
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Не церковью единой
Также собеседник отмечает, что вопрос должен касаться и других сфер, включая бизнес. Ведь те, кто продолжает сотрудничать с Россией, способствуют продолжению ужасов войны.
Поэтому против них также должны быть усилены санкции. То же касается и культуры русской. Если эта культура вместо того, чтобы осуждать этот режим и противостоять ему, в лучшем случае просто молча за этим наблюдает – значит они соучастники,
– заявил Валентин Гладких.
Такая же ситуация и в отношении спорта. Ведь если российские спортсмены не осуждают кровавый режим, значит, они его молча поддерживают. Так что они также должны за это отвечать.
СБУ занялась агентами в рясах
- Сотрудники Службы безопасности Украины 13 октября пришли с обысками к винницкому митрополиту Ионафану. Его подозревают в содействии российской агрессии. СБУ даже нашла соответствующие доказательства.
- Политический эксперт Тарас Загородний впоследствии рассказал, что РПЦ в Украине является самой большой агентурной сетью России. Теперь ею будет активно заниматься СБУ.