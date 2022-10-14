Наприклад, СБУ нещодавно відкрила низку справ проти представників Російської православної церкви в Україні. На цьому в ефірі 24 каналу наголосив політолог Валентин Гладких.

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Він зауважив, що тепер одним з питань, яке варто вирішити є те, що таке РПЦ в Україні та який її статус. І взагалі чи те, що сповідують її "священники", має шось спільне з християнством.

Я розумію, що церква – це більш інертна установа й, мабуть, так швидко як світська влада не дійде згоди. Але мені здається, що має бути цілком очевидним, що коли священник РПЦ освячує ракету "Сатана" – це точно не про християнство,

– підкреслив Валентин Гладких.

Він окремо наголосив, що проблема не у віросповіданні цих людей, а в тому, що вони замість задовольняти духовні потреби вірян, стали провідниками політичних меседжів Росії та ідеології "руского мира".

Водночас експерт зазначає, що це має стосуватися не лише внутрішнього аспекту нашого життя. Мовляв, необхідно ставити це питання рубом перед усім православним світом.

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Не церквою єдиною

Також співрозмовник зауважує, що питання має стосуватися й інших сфер, зокрема бізнесу. Адже ті, хто продовжує співпрацювати з Росією, сприяє продовженню жахіть війни.

Тому проти них так само мають бути посилені санкції. Те ж саме стосується й культури російської. Якщо ця культура замість того, щоб засуджувати цей режим і протистояти йому, у кращому разі просто мовчки за цим спостерігає – значить вони є співучасниками,

– заявив Валентин Гладких.

Така ж ситуація й щодо спорту. Адже якщо російські спортсмени не засуджують кривавий режим, отже вони його мовчки підтримують. Тож вони також повинні за це відповідати.

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