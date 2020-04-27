Следующее заседание ТКГ по Донбассу может произойти 14 мая
Следующее заседание Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе может произойти уже 14 мая. Правда, из-за пандемии коронавируса, как и прежде, заседание будет проходить в режиме видеоконференции.
В режиме видеосвязи заседания проходили уже 26 марта, 8 и 22 апреля. О новых переговорах, запланированных на май, со ссылкой на собственные источники сообщает Интерфакс-Украина.
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Кроме того, за несколько дней до заседаний ТКГ обычно проводятся заседания ее нескольких рабочих подгрупп.
Обратите внимание! 8 апреля украинская сторона инициировала проведение переговорного процесса в ТКГ непрерывно, в режиме видеоконференции. На том же заседании была достигнута договоренность об очередном этапе взаимного освобождения удерживаемых лиц на Донбассе до Пасхи, которое и состоялось 16 апреля.
Что известно о заседании ТКГ 22 апреля:
- Одним из главных решений стало создание рабочей группы для восстановления контроля над государственной границей. Это инициатива Украины. Возможность создания таких групп предусмотрена пунктом 13 Комплекса мер по выполнению минских соглашений.
- Украинская сторона также настаивала, чтобы новые участки разведения войск отвечали запросам гуманитарного характера и создавали ячейки безопасности местных жителей.