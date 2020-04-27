Следующее заседание ТКГ по Донбассу может произойти 14 мая

Следующее заседание Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе может произойти уже 14 мая. Правда, из-за пандемии коронавируса, как и прежде, заседание будет проходить в режиме видеоконференции.

В режиме видеосвязи заседания проходили уже 26 марта, 8 и 22 апреля. О новых переговорах, запланированных на май, со ссылкой на собственные источники сообщает Интерфакс-Украина.

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Кроме того, за несколько дней до заседаний ТКГ обычно проводятся заседания ее нескольких рабочих подгрупп.

Обратите внимание! 8 апреля украинская сторона инициировала проведение переговорного процесса в ТКГ непрерывно, в режиме видеоконференции. На том же заседании была достигнута договоренность об очередном этапе взаимного освобождения удерживаемых лиц на Донбассе до Пасхи, которое и состоялось 16 апреля.

Что известно о заседании ТКГ 22 апреля: