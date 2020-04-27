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      Следующее заседание ТКГ по Донбассу может произойти 14 мая

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      Война на Донбассе
      Война на Донбассе / Иллюстративное фото / Getty images

      Следующее заседание Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе может произойти уже 14 мая. Правда, из-за пандемии коронавируса, как и прежде, заседание будет проходить в режиме видеоконференции.

      В режиме видеосвязи заседания проходили уже 26 марта, 8 и 22 апреля. О новых переговорах, запланированных на май, со ссылкой на собственные источники сообщает Интерфакс-Украина.

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      Кроме того, за несколько дней до заседаний ТКГ обычно проводятся заседания ее нескольких рабочих подгрупп.

      Обратите внимание! 8 апреля украинская сторона инициировала проведение переговорного процесса в ТКГ непрерывно, в режиме видеоконференции. На том же заседании была достигнута договоренность об очередном этапе взаимного освобождения удерживаемых лиц на Донбассе до Пасхи, которое и состоялось 16 апреля.

      Что известно о заседании ТКГ 22 апреля:

      • Одним из главных решений стало создание рабочей группы для восстановления контроля над государственной границей. Это инициатива Украины. Возможность создания таких групп предусмотрена пунктом 13 Комплекса мер по выполнению минских соглашений.
      • Украинская сторона также настаивала, чтобы новые участки разведения войск отвечали запросам гуманитарного характера и создавали ячейки безопасности местных жителей.
      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Оккупированные территории Война на Донбассе Минские договоренности Новости Украины Новости политики
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