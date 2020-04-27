Наступне засідання ТКГ по Донбасу може відбутися 14 травня
Наступне засідання Тристоронньої контактної групи по врегулюванню ситуації на Донбасі може відбутися вже 14 травня. Щоправда, через пандемію коронавірусу, як і попереднього разу, засідання проходитиме у режимі відеоконференції.
У режимі відеозв'язку засідання відбувалися вже 26 березня, 8 та 22 квітня. Про нові переговори, заплановані на травень, з посиланням на власні джерела інформує Інтерфакс-Україна.
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Окрім того, за кілька днів до засідань ТКГ зазвичай проводяться засідання її декількох робочих підгруп.
Зверніть увагу! 8 квітня українська сторона ініціювала проведення переговорного процесу в ТКГ безперервно, в режимі відеоконференції. На тому ж засіданні була досягнута домовленість про черговий етап взаємного звільнення утримуваних осіб на Донбасі до Великодня, який і відбувся 16 квітня.
Що відомо про засідання ТКГ 22 квітня:
- Одним із головних рішень стало створення робочої групи для відновлення контролю над державним кордоном. Це ініціатива України. Можливість створення таких груп передбачена пунктом 13 Комплексу заходів з виконання мінських угод.
- Українська сторона також наполягала, щоб нові ділянки розведення військ відповідали запитам гуманітарного характеру і створювали осередки безпеки для місцевих жителів.