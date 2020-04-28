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      Відеоконференція у нормандському форматі відбудеться 30 квітня, – Кулеба

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      Нормандська четвірка проведе відеоконференцію 30 квітня, – Кулеба
      Дмитро Кулеба / Пресслужба Кабміну

      Уже в четвер 30 квітня відбудеться відеоконференція учасників нормандського формату. Представлятимуть країни глави їхніх МЗС. Усі вже погодили участь у цьому заході.

      Про це заявив глава МЗС України Дмитро Кулеба під час власного брифінгу. За його словами, така зустріч давно назріла, оскільки "рішення паризького нормандського саміту пробуксовують".

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      Відеоконференція відбудеться у цей четвер, 30 квітня. Будуть всі чотири міністри закордонних справ. Я дякую їм всім за те, що вони погодилися взяти участь у цьому заході,
      – наголосив Кулеба.

      Міністр додав, що дуже хотів би, щоб розмови міністрів закордонних справ у нормандському форматі стали регулярними, а не відбувалися "як Пасха, раз на рік".

      "Має бути відновлена та логіка, яка з 2014 року закладалась в інституційний механізм припинення російської агресії проти України. Це коли існує нормандський формат на рівні лідерів, де схвалюються найбільш принципові, стратегічні рішення, є формат міністрів закордонних справ, які мають регулярно оцінювати динаміку процесу і надавати відповідний імпульс", – зауважив дипломат.

      Кулеба також вважає, що має бути більш тісний зв’язок між главами МЗС нормандського формату та ТКГ. Зокрема, на його думку, Тристороння контактна група має інформувати міністрів про те, що відбувається на засіданнях, про всі прийняті і неприйняті рішення.

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      Брифінг міністра закордонних справ Дмитра Кулеби: відео

      Що вирішуватимуть на саміті 30 квітня:

      • Міністри хочуть переглянути виконання рішень "паризького саміту" для того, щоб відкрити шлях до наступної зустрічі в Берліні. Там вже потрібно буде досягати нових домовленостей і рухатись шляхом до припинення війни, деокупації українських територій і до припинення російської агресії загалом
      • Міністри спробують встановити причини, чому у переговорному процесі відбувається стагнація.
      • Також глави МЗС спробують знайти і напрацювати нариси рішень для наявних проблем і надати імпульс ТКГ для того, щоб вона безпосередньо опікувалась розробкою детальних рішень та їх імплементацією.
      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Новини України Новини політики Новини Росії Новини Франції Війна на Донбасі Дмитро Кулеба – новини Нормандський формат МЗС України
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