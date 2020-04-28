Видеоконференция в нормандском формате состоится 30 апреля, – Кулеба

Уже в четверг 30 апреля состоится видеоконференция участников нормандского формата. Будут представлять страны главы их МИД. Все уже согласовали участие в этом мероприятии.

Про це заявив глава МЗС України Дмитро Кулеба під час власного брифінгу. За його словами, така зустріч давно назріла, оскільки "рішення паризького нормандського саміту пробуксовують".

Раніше Відеоконференція у нормандському форматі: у Німеччині розповіли про очікування

Відеоконференція відбудеться у цей четвер, 30 квітня. Будуть всі чотири міністри закордонних справ. Я дякую їм всім за те, що вони погодилися взяти участь у цьому заході,

– наголосив Кулеба.

Міністр додав, що дуже хотів би, щоб розмови міністрів закордонних справ у нормандському форматі стали регулярними, а не відбувалися "як Пасха, раз на рік".

"Має бути відновлена та логіка, яка з 2014 року закладалась в інституційний механізм припинення російської агресії проти України. Це коли існує нормандський формат на рівні лідерів, де схвалюються найбільш принципові, стратегічні рішення, є формат міністрів закордонних справ, які мають регулярно оцінювати динаміку процесу і надавати відповідний імпульс", – зауважив дипломат.

Кулеба також вважає, що має бути більш тісний зв’язок між главами МЗС нормандського формату та ТКГ. Зокрема, на його думку, Тристороння контактна група має інформувати міністрів про те, що відбувається на засіданнях, про всі прийняті і не прийняті рішення.

До теми Яку тактику в переговорах по Донбасу обрала Росія і як діяти зараз Україні

Брифінг міністра закордонних справ Дмитра Кулеби: відео

Що вирішуватимуть на саміті 30 квітня: