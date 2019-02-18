Следующей целью Путина может стать агрессия по порту Одессы, – британский полковник

Российская Федерация может пойти на попытку закрыть проход кораблям в Одессу. Если Москва хотя бы несколько раз заблокирует проход для судов в этот регион в Черном море, то многие из них просто не решатся опять направиться в Одессу.

Россия использует коммунистический стиль ведения войны – волнообразный, заявил член Совета реформ в 2016-2017 годах, бывший подполковник британской армии Глен Грант в интервью "Обозревателю".

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"Все эти волны накатываются не в каком-то одном конкретном месте – волна здесь, потом волна там. Наша проблема в том, что мы смотрим только на военную, боевую составляющую. Но немало этих волн не являются именно такими. Они бывают дипломатическими, политическими, экономическими, финансовыми. Все эти средства они будут использовать там, где это возможно. Следующей волной может быть попытка закрыть проход кораблям в Одессу. Имея крупные силы неподалеку от этого региона, они могут попытаться пойти на такой шаг", – сказал Грант.

Если Россия заблокирует проход кораблей 5-6 раз, то много судов просто вряд ли осмелятся снова идти в Одессу. Для них это будет трудно из-за постоянных остановок и простоев.

В то же время, Москва может поставить на определенную паузу свои военные намерения.

Я не верю, что Путин будет ждать вечно, ведь у него заканчиваются деньги. Поэтому ему пришлось скорректировать свои планы, урезать аппетиты. Он был вынужден уменьшить количество танков и самолетов, причем достаточно серьезно. Но у него все еще есть много советской техники, учитывая немало танков, которые сосредоточены на границе. И ему надо использовать их, ведь он не может себе позволить держать их слишком долго без работы и в то же время не может себе позволить покупать новые танки,

– считает военный.

Украина и мир должны понять, где правда в словах Кремля, когда его представители говорят о их вооружение и хвастаются новейшим оружием, современными работами. Возможно, это лишь хвастовство и попытки информационно повлиять на НАТО.

"Это все волны, о которых я говорил... Мы должны смотреть на них комплексно, чтобы понимать – будет ли это военная волна, или финансовая, или любая другая", – подытожил Грант.

Что известно о блокировании РФ украинских портов в Азовском море?

Уже почти год Россия блокирует в Азовском море иностранные суда, направляющиеся в украинские порты. Время задержки кораблей может достигать более недели. Из-за этого украинская экономика и порты Мариуполя и Бердянска несут большие убытки. В связи с этим оба порта вынуждены перейти на 4-дневную рабочую неделю и сократить штат работников. В общем из-за агрессии РФ и блокирования судоходства морская отрасль Украины потеряла около 10 миллиардов гривен.