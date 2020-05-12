На следующем заседании ТКГ Украину представит расширенная делегация
Во время следующей видеоконференции ТКГ по Донбассу Украина предстанет в расширенном составе. В частности, участие в переговорах примет заместитель министра обороны.
Об этом во время телефонного разговора с политическими советниками лидеров государств-участниц нормандского формата рассказал глава Офиса Президента Андрей Ермак, передает пресс-служба ОП.
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Украина будет иметь существенно расширенное представительство во время видеоконференции ТКГ, включая вице-премьер-министра – министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексея Резникова, заместителей министров и народных депутатов – глав профильных комитетов Верховной Рады.
Считаю, что расширение и повышение уровня представительства в ТКГ поможет усовершенствовать режим прекращения огня. Именно поэтому уже на следующей видеоконференции ТКГ Украина будет представлена заместителем министра обороны,
– отметил Ермак.
Что известно о ТКГ? Трехсторонняя контактная группа по мирному урегулированию ситуации на Востоке Украины состоит из представителей Украины, ОБСЕ и России. Группу сформировали для облегчения дипломатического решения войны на Донбассе.
Заметим, что несколько последних "встреч" ТКГ происходят в режиме видеоконференции из-за пандемии коронавируса в мире.
Важно! Украина расширила свою делегацию в Минске. Теперь в переговорах примут участие заместители министров и народные депутаты. Также речь идет о привлечении представителей переселенцев. В Офисе Президента ответили, что аналогичное расширение ждут и от России. Это все делают ради того, чтобы переговоры наконец вышли из тупика.
Вместе с тем, 12 мая активисты пришли под Офис Президента с акцией протеста. Они требовали увольнения Андрея Ермака с должности и привлечения к Минскому процессу ветеранов ООС.