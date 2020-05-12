Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дім Сім'я Дизайн Краса Auto Інвестиції Агро Освіта Likar Покер Афіша
more
КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ

На наступному засіданні ТКГ Україну представить розширена делегація

- Читать новость на русском
Серед учасників відеоконференції ТКГ буде заступник міністра оборони України
Серед учасників відеоконференції ТКГ буде заступник міністра оборони України / Ілюстративне фото

Під час наступної відеоконференції ТКГ щодо Донбасу Україна постане у розширеному складі. Зокрема, участь у перемовинах візьме заступник міністра оборони.

Про це під час телефонної розмови з політичними радниками лідерів держав-учасниць нормандського формату розповів глава Офісу Президента Андрій Єрмак, передає пресслужба ОП.

До теми Україна збереже своїх представників у ТКГ попри позицію Росії, – Єрмак

Україна матиме суттєво розширене представництво під час відеоконференції ТКГ, включно з віцепрем'єр-міністром – міністром з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексієм Резніковим, заступниками міністрів та народними депутатами – головами профільних комітетів Верховної Ради.

Вважаю, що розширення та підвищення рівня представництва у ТКГ допоможе вдосконалити режим припинення вогню. Саме тому вже на наступній відеоконференції ТКГ Україна буде представлена заступником міністра оборони,
– наголосив Єрмак.

Що відомо про ТКГ?Тристороння контактна група з мирного врегулювання ситуації на Сході України складається з представників України, ОБСЄ та Росії. Групу сформували для полегшення дипломатичного вирішення війни на Донбасі.

Зауважимо, що декілька останніх "зустрічей" ТКГ відбуваються у режимі відеоконференції через пандемію коронавірусу у світі. 

Важливо! Україна розширила свою делегацію у Мінську. Тепер в перемовинах братимуть участь заступники міністрів та народні депутати. Також йдеться про залучення представників переселенців. В Офісі Президента відповіли, що на аналогічне розширення чекають і від Росії. Це все роблять заради того, аби перемовини нарешті вийшли з глухого кута.

Водночас, 12 травня активісти прийшли під Офіс Президента з акцією протесту. Вони вимагали звільнення Андрія Єрмака з посади і залучення до Мінського процесу ветеранів ООС.

Автор: Ірина Вихрущ
Теги: Новини України Війна на Донбасі Мінські домовленості Офіс Президента Андрій Єрмак Новини політики
Коментарі
powered by lun.ua
Пропозиції партнерів
Коментарі
Головні новини
Останні Новини
Більше новин
Публікації
Пекло, стабільність, успіх: як "антиколомойський" закон вирішує долю України
сьогодні , 19:57 Пекло, стабільність, успіх: як "антиколомойський" закон вирішує долю України
Юлія Поскробок
Злив персональних даних українців: що показала ситуація?
сьогодні , 19:00 Злив персональних даних українців: що показала ситуація?
Блог Соцмережі
Чому фізична активність настільки важлива для здоров’я опорно-рухового апарату
сьогодні , 18:30 Чому фізична активність настільки важлива для здоров’я опорно-рухового апарату