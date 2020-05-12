На наступному засіданні ТКГ Україну представить розширена делегація

Під час наступної відеоконференції ТКГ щодо Донбасу Україна постане у розширеному складі. Зокрема, участь у перемовинах візьме заступник міністра оборони.

Про це під час телефонної розмови з політичними радниками лідерів держав-учасниць нормандського формату розповів глава Офісу Президента Андрій Єрмак, передає пресслужба ОП.

До теми Україна збереже своїх представників у ТКГ попри позицію Росії, – Єрмак

Україна матиме суттєво розширене представництво під час відеоконференції ТКГ, включно з віцепрем'єр-міністром – міністром з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексієм Резніковим, заступниками міністрів та народними депутатами – головами профільних комітетів Верховної Ради.

Вважаю, що розширення та підвищення рівня представництва у ТКГ допоможе вдосконалити режим припинення вогню. Саме тому вже на наступній відеоконференції ТКГ Україна буде представлена заступником міністра оборони,

– наголосив Єрмак.

Що відомо про ТКГ?Тристороння контактна група з мирного врегулювання ситуації на Сході України складається з представників України, ОБСЄ та Росії. Групу сформували для полегшення дипломатичного вирішення війни на Донбасі.



Зауважимо, що декілька останніх "зустрічей" ТКГ відбуваються у режимі відеоконференції через пандемію коронавірусу у світі.

Важливо! Україна розширила свою делегацію у Мінську. Тепер в перемовинах братимуть участь заступники міністрів та народні депутати. Також йдеться про залучення представників переселенців. В Офісі Президента відповіли, що на аналогічне розширення чекають і від Росії. Це все роблять заради того, аби перемовини нарешті вийшли з глухого кута.

Водночас, 12 травня активісти прийшли під Офіс Президента з акцією протесту. Вони вимагали звільнення Андрія Єрмака з посади і залучення до Мінського процесу ветеранів ООС.