Україна збереже своїх представників у ТКГ попри позицію Росії, – Єрмак

Українська сторона не планує змінювати представництво у Тристоронній контактній групі (ТКГ) на переговорах в Мінську. Навіть попри позицію Росії в цьому питанні.

Відтак Україна збереже в складі ТКГ представників уряду і парламенту навіть у разі, якщо Росія не прийме аналогічне рішення. Про це заявив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак, повідомляє Інтерфакс-Україна.

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"Це наше суверенне право. Ми зробили перший крок. Якщо у відповідь кроків не буде, будемо працювати в цьому складі делегації", – заявив Андрій Єрмак.

Важливо! 5 травня Президент Володимир Зеленський затвердив склад делегації України для участі у Мінську в Тристоронній контактній групі. Українську делегацію в ТКГ очолює Леонід Кучма. До складу делегації також увійшли: віцепрем'єр-міністр України – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков (перший заступник глави делегації), народний депутат України Олександр Мережко (заступник глави делегації). В робочих підгрупах Україну представляють заступниця міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Юлія Свириденко, заступник міністра оборони Олександр Поліщук, народні депутати Андрій Костін та Галина Третьякова. Вже 14 травня вони можуть вирушити на нове засідання ТКГ, яке, ймовірно, відбудеться наживо.

Він нагадав, що "російська делегація наполягає на тому, щоб деякі рішення визначалися протоколом", зазначивши, що це неможливо реалізувати без присутності представників влади з іншого боку.

"Україна буде проактивною стороною на цих переговорах. На наступному засіданні в Мінську українською стороною будуть представлені як запрошені представники мешканців окупованих територій – переміщені особи, ті, хто вимушено проживають не на Донбасі", – сказав керівник Офісу Президента.