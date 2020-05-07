Украина сохранит своих представителей в ТГК несмотря на позицию России, – Ермак

Украинская сторона не планирует менять представительство в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) на переговорах в Минске. Даже несмотря на позицию России в этом вопросе.

А значит, Украина сохранит в составе ТКГ представителей правительства и парламента даже в случае, если Россия не примет аналогичное решение. Об этом заявил руководитель Офиса Президента Андрей Ермак, сообщает "Интерфакс-Украина".

Важно Ермак хочет привлечь к переговорам по Донбассу людей из ОРДЛО

"Это наше суверенное право. Мы сделали первый шаг. Если ответных шагов не будет, будем работать в этом составе делегации", – заявил Андрей Ермак.

Важно! 5 мая Президент Владимир Зеленский утвердил состав делегации Украины для участия в Трехсторонней контактной группе в Минске.



Украинскую делегацию в ТКГ возглавляет Леонид Кучма.



В состав делегации также вошли:

– вице-премьер-министр Украины – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников (первый заместитель главы делегации),

– народный депутат Украины Александр Мережко (заместитель главы делегации).



В рабочих подгруппах Украину представляют

– заместительница министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Юлия Свириденко,

– заместитель министра обороны Александр Полищук,

– народные депутаты Андрей Костин и Галина Третьякова.



Уже 14 мая они могут отправиться на новое заседание ТКГ, которое, вероятно, состоится вживую.

Он напомнил, что "российская делегация настаивает на том, чтобы некоторые решения определялись протоколом", отметив, что это невозможно реализовать без присутствия представителей власти с другой стороны.

"Украина будет активной стороной на этих переговорах. На следующем заседании в Минске украинской стороной будут представлены приглашенные представители жителей оккупированных территорий – перемещенные лица, те, кто вынужденно не проживают на Донбассе", – сказал руководитель Офиса Президента.