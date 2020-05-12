Під Офісом Президента запалили шину: спалахнули сутички – відео

Під Офісом Президента сталися сутички між силовиками та активістами. Останні вимагали звільнити керівника ОПУ Андрія Єрмака та у межах своєї акції підпалили велосипедну шину. Інцидент трапився удень 12 травня.

Детальніше про сутичку під ОПУ

За інформацією видання Pavlovsky News, під час акції один із активістів підпалив у відрі велосипедну шину. Після цього когось із учасників акції затримала поліція. Про це ресурс пише у телеграмі.

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Очевидці журналістам розповіли, що мета акції під ОПУ – нагадати президентові, що з ним може трапитися, "якщо він продовжить здавати національні інтереси".

Активісти переконують, що поліція затримала ветерана АТО. Протокол щодо правопорушеня складали за участю пожежників.

Дивіться відео сутичок під Офісом Президента

Сутички під ОПУ: коментар поліції

Правоохоронці вже прокоментували інцидент. За словами речниці Печерського управління Нацполіції у Києві Оксани Тищенко, сутички власне й виникли через те, що активісти підпалили шини, передає РБК-Україна.

Вона додає, що бійка була короткочасною та у в результаті ніхто не постраждав.

Ні, нікого не затримували. На місці зараз розбираються. А щодо дії правопорушників будуть розбиратися пожежники. Вони зараз розбираються з цими особами. Вони будуть фіксувати,

– зазначила представниця Нацполіції.

Також Тищенко повідомила, що правоохоронці продовжують спостерігати за дотриманням громадського порядку.

Під ОПУ спалахнули сутички: відео

Що відомо про акцію під Офісом Президента

Активісти кажуть, що вони вже протестують під Офісом Президента 61 день. Головною вимогою акції 12 травня було звільнення керівника ОПУ Андрія Єрмака.

Крім того, активісти вимагають у Зеленського включити ветеранів у переговорний процес у Мінську.

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Під Офісом Президента відбулися сутички: відео

Цікава деталь

Одним із учасників акції є волонтерка Ярина Чорногуз. У січні вона стала фігуранткою скандалу через російськомовний фільм у рейсовому автобусі.

Поверталася тоді Чорногуз разом із подругою-волонтеркою Анастасією Конфедерат із Луцька до Києва. Їхали вони з похорону Миколи Сорочука – це коханий хлопець Ярини Чорногуз. Він брав участь у воєнних діях на Донбасі та загинув від кулі снайпера.

Під час дороги дівчата попросили вимкнути російський фільм, який транслювали у салоні. За словами Чорногуз, "це наше право не чути російськомовний продукт окупанта в публічному просторі захищає закон "Про функціонування української мови як державної".

Водій це зробити відмовився. А коли його почали фільмувати камерою смартфона, то він вибив пристрій з рук дівчини. Зрештою, водій погодився вимкнути серіал, якщо такі дії підтримає "думка більшості" в автобусі.

Коли ж дівчата запитали у пасажирів, чи їм принципово зараз дивитися російськомовний продукт, на них "почала кидатися якась жінка. Вона наголошувала, що їй байдуже «на каком язикє». Також вона дівчат назвала вбивцями та завершила все, імовірно, фразою "Дєвочкі, ідітє нах*р".

У підсумку активістки вийшли з автобуса посеред траси. Проте спокійно до Києва водій так і не доїхав – у столиці його зустрічали обурені активісти. Компанія перевізник, зі свого боку, пообіцяла звільнити обох водіїв, що тоді були на рейсі.

До речі "Слуга народу" подав заяву на волонтерку, яка просила вимкнути російський фільм