Под Офисом президента подожгли шину: начались столкновения – видео

Под Офисом президента произошли столкновения между силовиками и активистами. Последние требовали уволить руководителя ОПУ Андрея Ермака и в пределах своей акции подожгли велосипедную шину. Инцидент произошел днем 12 мая.

Подробнее о столкновении под ОПУ

По информации издания Pavlovsky News, во время акции один из активистов поджег в ведре велосипедную шину. После этого кого-то из участников акции задержала полиция. Об этом ресурс пишет в телеграмме.

Еще одна акция в сторону президента Активисты пришли под дом Зеленского из-за дела Гандзюк

Очевидцы журналистам рассказали, что цель акции под ОПУ – напомнить президенту, что с ним может случиться, если он продолжит сдавать национальные интересы.

Активисты утверждают, что полиция задержала ветерана АТО. Протокол о правонарушениях составляли с участием пожарных.

Смотрите видео столкновений под Офисом Президента

Столкновения под ОПУ: комментарий полиции

Правоохранители уже прокомментировали инцидент. По словам пресс-секретаря Печерского управления Нацполиции в Киеве Оксаны Тищенко, столкновения собственно и возникли из-за того, что активисты подожгли шины, передает РБК-Украина.

Она добавляет, что драка была кратковременной и в результате никто не пострадал.

Нет, никого не задерживали. На месте сейчас разбираются. А относительно действия правонарушителей будут разбираться пожарные. Они сейчас разбираются с этими лицами. Они будут фиксировать,

– отметила представительница Нацполиции.

Также Тищенко сообщила, что правоохранители продолжают наблюдать за соблюдением общественного порядка.

Под ОПУ начались столкновения: видео

Что известно об акции под Офисом Президента

Активисты говорят, что они уже протестуют под Офисом Президента 61 день. Главным требованием акции 12 мая было увольнение руководителя ОПУ Андрея Ермака. Кроме того, активисты требуют у Зеленского включить ветеранов в переговорный процесс в Минске.

Под Офисом Президента произошли столкновения: видео

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