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Активисты пришли под дом Зеленского из-за дела Гандзюк

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Активисты с баннером под домом Зеленского
Активисты с баннером под домом Зеленского / Фото с фейсбук-страницы "Кто заказал Катю Гандзюк"

Утром 12 мая под домом Владимира Зеленского собрались активисты из-за расследования убийства Екатерины Гандзюк. Это уже не первый раз общественность собирается на протест и выражает недовольство завершением следствия по этому резонансному делу.

Свою акцию активисты анонсировали на фейсбук-странице "Кто заказал Катю Гандзюк". Они подчеркивают, что генпрокуратура и СБУ не показывают главе государства настоящий ход расследования.

Ранее Венедиктова лишила должностей всех прокуроров, которые вели дело убийства Екатерины Гандзюк

Очевидно, что генпрокурор и глава СБУ не рассказывают Президенту об истинном положении вещей. Мы готовы рассказать Президенту то, что не интересует генпрокурора, об отсутствии доказательств в материалах дела и об ошибках следствия,
– заявили активисты.

На место пришел и активист Сергей Стерненко, которому готовятся объявить подозрение по якобы умышленному убийству, когда в результате нападения умер не активист, а сам нападавший. Подробнее о резонансном деле Стерненко читайте по ссылке.

Смотрите видео протеста под домом Зеленского

На доме и вокруг развесили плакаты с изображением Владислава Мангера, который якобы "купил прокуроров и президента".

Мангер плакати
Мангер "купил прокуроров и президента" / Фото с фейсбук-страницы "Кто заказал Катю Гандзюк"

Чем недовольны активисты

Офис генпрокурора совместно с СБУ завершил досудебное расследование по делу Екатерины Гандзюк в конце апреля. Они выдвинули подозрения вероятным организаторам и заказчикам нападения – Алексею Левину и Владиславу Мангеру. Хотя у следователей было еще три месяца на проведение необходимых действий.

Активисты убеждены, что это сделали для того, чтобы "слить" дело в суде.

Инициативная группа "Кто заказал Катю Гандзюк?" в тот же день, 27 апреля, организовала протесты под ОП и домом генпрокурора Ирины Венедиктовой. Генпрокурор же ответила на протесты заявлением в фейсбуке, отметила, что не считает участников акции правозащитниками и спрашивает их, действительно ли они хотят правды.

Подробнее о том, как закончилось следствие по делу Екатерины Гандзюк, читайте по ссылке.

 

Отец погибшей Екатерины Гандзюк раскритиковал завершения следствия и считает такие действия преступлением.

В Офисе генпрокурора обнародовали разъяснения: там подчеркивают, что прокурор пришел к выводу, что имеется достаточно оснований для составления обвинительного акта в отношении председателя Херсонского облсовета Владислава Мангера и помощника одного из депутатов облсовета Алексея Левина (Москаленко).

Что известно об убийстве Екатерины Гандзюк – смотрите видео

 

Автор: Вероника Климская
Теги: Владимир Зеленский Офіс Президента Новости Украины Новости политики Расследования Владислав Мангер Офис генпрокурора Сергей Стерненко Дело Екатерины Гандзюк Ирина Венедиктова
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