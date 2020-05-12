Активісти прийшли під будинок Зеленського через справу Гандзюк

Зранку 12 травня під будинком Володимира Зеленського зібралися активісти через розслідування вбивства Катерини Гандзюк. Це вже не вперше громадскість збирається на протест і висловлює невдоволення завершенням слідства у цій резонансній справі.

Свою акцію активісти анонсували на фейсбук-сторінці "Хто замовив Катю Гандзюк".

Раніше Венедіктова позбавила посад усіх прокурорів, які вели справу вбивства Катерини Гандзюк

Очевидно, що генпрокурор та голова СБУ не розповідають Президенту про справжній стан речей. Ми готові розповісти Президенту те, що не цікавить генпрокурорку, про відсутність доказів в матеріалах справи і про помилки слідства,

– заявили активісти.

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На місце прийшов і активіст Сергій Стерненко, якому готуються оголосити підозру через нібито умисне вбивство, коли внаслідок нападу помер не активіст, а сам нападник.

Дивіться відео протесту під будинком Зеленського

Що відомо про розслідування вбивства Гандзюк

20 січня на Херсонщині пройшла спецоперація. Тоді 9 людям оголосили про підозри. Серед них двом фігурантам справи вбивства Катерини Гандзюк: Ігорю Павловському та Сергію Торбіну. За інформацією слідства, Павловський створив злочинну організацію, яка залякувала людей, пошкоджувала їхнє майно, організовувала масові заворушення на замовлення. Крім того, під час обшуків у його будинку знайшли вогнепальну зброю.

Офіс генпрокурора спільно з СБУ закінчили досудове розслідування у справі Катерини Гандзюк. Вони висунули підозри ймовірним організаторам та замовникам нападу – Олексію Левіну та Владиславу Мангеру.

Ініціативна група "Хто замовив Катю Гандзюк?" організувала протести під ОП та будинком генпрокурорки Ірини Венедіктової. Вона заявила, що не вважає учасників акції правозахисниками та запитує їх, чи вони дійсно хочуть правди.

В Офісі генпрокурора оприлюднили роз’яснення щодо завершення досудового розслідування. За їхніми словами, прокурор дійшов висновку, що є достатньо підстав для складання обвинувального акту щодо голови Мангера та Левіна.

Що відомо про вбивство Катерини Гандзюк – дивіться відео