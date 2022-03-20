Следующие несколько недель будут важны для Германии, – генерал США

Во власти Германии недопустимо долго ждали, прежде чем сделать то, что сделали. Это ужасно, что Германия так долго позволяла россиянам делать то, что они делали.

В то же время, в стране ощутимо изменили свою риторику с подачи канцлера Олафа Шольца. Такое мнение в эксклюзивном интервью Елене Трибушной на 24 канале высказал экс-командующий армией США в Европе генерал Бен Ходжес.

Важно Путин не захочет вступать в конфликт с НАТО, – генерал США в Европе

По его словам, Шольц осознал, что Германия несет ответственность в Европе – за защиту европейских ценностей и европейцев, которые должны держать лидерство в вопросе стабильности и безопасности в Европе.

Следующие несколько недель будут важны для Германии. Проголосует ли Бундестаг за то, чего хочет Шольц – "Северный поток" и все другие меры влияния?

– добавил генерал.

Ходжес добавил, что у Германии впервые в ее истории так долго не было врагов на границах. Люди расслабились, стали больше фокусироваться на экономических вопросах, не вкладывались так, как должны были бы в общую систему безопасности в Европе.

Полное интервью с Беном Ходжесом на 24 канале: смотрите видео