Об этом во вторник, 22 апреля, во время брифинга для журналистов заявил президент Украины Владимир Зеленский. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильне.

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За його словами, обидві команди показали "позитив", підписавши меморандум. Наразі цим займаються юристы. Наступник кроком є ​​підписання угоди та ратифікація документа у Верховній Раді, пояснив Володимир Зеленський.

Юристи – обидві американські компанії. Щоправда, з різних боків. Я одразу сказав, що ми візьмемо американську компанію, сильну компанію, яку буде підтримувати Білий дім, щоб нас потім ні в чому не звинуватили,

– зазначив він.