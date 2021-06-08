Такое мнение высказал эксперт по политике Александр Солонтай. Он считает, что ситуацию может изменить только сам президент.

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"Можно сделать вывод из рейтинга, что на президентских выборах может выиграть совершенно новый человек, который сейчас отсутствует", – заявил Солонтай.

По его словам, только сам Зеленский может исправить ситуацию – все в его руках. Если же ничего не изменится – количество разочарованных лишь увеличится. Речь идет именно о той категории людей, которые голосуют за любого, лишь бы были изменения.

Следующим президентом и ведущей политсилой может быть та, которая сейчас в списке отсутствует,

– подчеркнул эксперт.

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Справка. Более 27% избирателей готовы отдать свои голоса за Владимира Зеленского, если бы выборы состоялись в ближайшее время. После него в рейтинге – Петр Порошенко и Юлия Тимошенко. В то же время большинство украинцев не хотят, чтобы Зеленский баллотировался во второй раз.



Кого бы украинцы хотели видеть президентом / источник: КМИС / инфографика 24 канала