Таку думку висловив експерт з політики Олександр Солонтай. Він вважає, що ситуацію може змінити лише сам президент.
До теми Не поспішайте робити висновки, – Солонтай про повернення старих партій у рейтингу
"Можна зробити висновок з рейтингу, що на президентських виборах може виграти абсолютно нова людина, яка зараз відсутня", – заявив Солонтай.
За його словами, тільки сам Зеленський може виправити ситуацію – все в його руках. Якщо ж нічого не зміниться – кількість розчарованих лише збільшиться. Мовиться саме про ту категорію людей, які голосують за будь-кого, лиш би були зміни.
Наступним президентом та провідною політсилою може бути та, яка зараз у списку відсутня,
– наголосив експерт.
Солонтай проаналізував свіжі рейтинги: дивіться відео
Кого б українці хотіли бачити президентом / Джерело: КМІС / Інфографіка 24 каналу