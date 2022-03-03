В Офисе генпрокурора заявили, что бездействие или промедление пока равносильно соучастию в преступлениях агрессора.

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Война за Европу в Украине

Украина уже больше недели отстаивает свой суверенитет, независимость и мир в Европе. Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова добавила, что сегодня Украина – последний барьер на пути Владимира Путина к странам-членам Европейского Союза. Она подчеркнула, что это война за Европу на территории Украины.

Бездействие сегодня означает соучастие в военном преступлении. Путин не ответил за Грозный и Грузию,

– добавила Венедиктова.

Кроме того, она заявила, что дела по Донбассу и Крыму международное сообщество решило не доводить до конца. Генпрокурор Украины добавила, если проигнорировать разрушения Киева, Харькова и десятков других украинских городов, следующими будут столицы стран ЕС.

Обращение Ирины Венедиктовой: смотрите видео