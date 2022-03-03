В Офісі генпрокурора заявили, що бездіяльність або зволікання наразі рівнозначні співучасті у злочинах агресора.

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Війна за Європу в Україні

Україна вже понад тиждень відстоює свій суверенітет, незалежність та мир у Європі. Генеральний прокурор України Ірина Венедіктова додала, що сьогодні Україна – це останній бар‘єр на шляху Володимира Путіна до країн-членів Європейського Союзу. Вона наголосила, що це війна за Європу на території України.

Бездіяльність сьогодні означає співучасть у воєнному злочині. Путін не відповів за Грозний і Грузію,

– додала Венедіктова.

Крім того, вона заявила, що справи щодо Донбасу та Криму міжнародна спільнота вирішила не доводити до кінця. Генпрокурор України додала, якщо проігнорувати руйнування Києва, Харкова та десятків інших українських міст, то наступними будуть столиці країн ЄС.

Звернення Ірини Венедіктової: дивіться відео