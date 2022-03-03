Називається він – FirstLadyOfUkraine. На цьому телеграм-каналі можна знайти відповіді, які допоможуть у час війни.

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За її словами, у ці дні всі українці мають багато запитань. Тож, перша леді вирішила допомогти, чим може та запустила спеціальній телеграм-канал з перевіреними відповідями.

У телеграм-каналі Олени Зеленської інформація розміщена за розділами:

Посилання на офіційні канали комунікації держави та канали про роботу транспорту й інфраструктури.

Посилання, за якими можна допомогти захисникам, закладам охорони здоров’я, волонтерам, надати гуманітарну допомогу, врятувати від війни тварин, допомогти з-за кордону.

Посилання, за якими можна отримати допомогу: цілодобова урядова гаряча лінія, лінія психологічної підтримки, інформація про евакуацію та допомогу за кордоном. А також посилання на інформаційні ресурси для людей з інвалідністю.

Перша леді зазначила, що інформацію коригуватимуть та доповнюватимуть.

Нехай це буде наш інформаційний штаб спротиву. Бо поінформованість рятує життя та дає сили, – резюмувала вона.