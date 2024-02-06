По его словам, надо быть камикадзе, чтобы следить за журналистами во время войны. Об этом Ярослав Юрчишин рассказал в эксклюзивном комментарии 24 Каналу.

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Какой вывод можно сделать из ситуации с Bihus.Info

Отвечая на вопрос, что означает для украинских СМИ ситуация со слежкой за журналистами Bihus.Info, Юрчишин отметил, что история с давлением на медиа не является новой. В то же время нардеп указал на позитив от этого инцидента.

Журналисты не будут терпеть и сразу сигнализируют, когда узнают о слежке или прослушивании,

– сказал он.

Глава парламентского комитета по вопросам свободы слова также верит, что пример Bihus.Info станет показательным для любой структуры или частного лица, которая захочет оказать давление на журналистов.

"Учитывая то, как сейчас развивается история с Bihus.Info, нужно быть камикадзе, чтобы во времена войны с Россией тратить ресурс на борьбу с независимыми медиа", – заявил Юрчишин.

Кроме того, он сказал, что, несмотря на мощную деятельность наших журналистов-расследователей, это фактически игра таких лиц против самих себя.

Справка! Ярослав Юрчишин является заместителем председателя партии "Голос", первым заместителем председателя комитета ВР по вопросам антикоррупционной политики в Верховной Раде Украины и возглавляет комитет ВР по вопросам свободы слова.

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