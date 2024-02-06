Департамент защиты национальной государственности СБУ, который следил за медийщиками, возглавлял Роман Семенченко. Мужчину уволили. Как утверждают источники 24 Канала – это сделал Василий Малюк именно из-за слежки за журналистами Bihus.Info.

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Достаточно ли уволить начальника отдела

Это будет напрямую зависеть от результатов (надеюсь, независимого) следствия. Я считаю, что понести ответственность должен не только куратор этой "операции", но и все участники, все заказчики и исполнители. Когда их личности подтвердит следствие – надеюсь, больше этим людям не будет места в государственном аппарате,

– высказался Юрчишин.

На действия СБУ отреагировали депутаты разных партий