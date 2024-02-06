Департамент защиты национальной государственности СБУ, который следил за медийщиками, возглавлял Роман Семенченко. Мужчину уволили. Как утверждают источники 24 Канала – это сделал Василий Малюк именно из-за слежки за журналистами Bihus.Info.
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Достаточно ли уволить начальника отдела
Это будет напрямую зависеть от результатов (надеюсь, независимого) следствия. Я считаю, что понести ответственность должен не только куратор этой "операции", но и все участники, все заказчики и исполнители. Когда их личности подтвердит следствие – надеюсь, больше этим людям не будет места в государственном аппарате,
– высказался Юрчишин.
На действия СБУ отреагировали депутаты разных партий
- В Верховной Раде ждут Василия Малюка – он должен рассказать о ситуации со слежкой. Парламентские слушания ожидают в ближайшие дни.
- Ранее глава Службы безопасности заявил: "Не могут поступки отдельных сотрудников перечеркивать все те положительные результаты, которые имеет СБУ во время войны, и бросать тень на каждого представителя Службы". И призвал к наказанию за незаконные действия.
- Провластная партия также осудила слежку за журналистами. Нардеп Евгения Кравчук назвала ее позорной, впрочем, призвала не перечеркивать всю работу СБУ из-за этого случая. Она указала, что Служба безопасности с начала полномасштабной войны сделала много хорошего, но, поскольку есть общественный интерес, общение Малюка с депутатами стоит обнародовать.