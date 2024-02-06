Департамент захисту національної державності СБУ, який стежив за медійниками, очолював Роман Семенченко. Чоловіка звільнили. Як стверджують джерела 24 Каналу – це зробив Василь Малюк саме через стеження за журналістами Bihus.Info.
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Чи достатньо звільнити начальника відділу
Це буде напряму залежати від результатів (сподіваюся, незалежного) слідства. Я вважаю, що понести відповідальність має не тільки куратор цієї "операції", а й усі учасники, усі замовники та виконавці. Коли їхні особи підтвердить слідство – сподіваюся, більше цим людям не буде місця в державному апараті,
– висловився Юрчишин.
На дії СБУ відреагували депутати різних партій
- У Верховній Раді чекають на Василя Малюка – він має розповісти про ситуацію зі стеженням. На парламентські слухання очікують найближчими днями.
- Раніше глава Служби безпеки заявив: "Не можуть вчинки окремих співробітників перекреслювати всі ті позитивні результати, які має СБУ під час війни, і кидати тінь на кожного представника Служби". І закликав до покарання за незаконні дії.
- Провладна партія також засудила стеження за журналістами. Нардепка Євгенія Кравчук назвала його ганебним, утім, закликала не перекреслювати всю роботу СБУ через цей випадок. Вона вказала, що Служба безпеки з початку повномасштабної війни зробила багато доброго, але, оскільки є суспільний інтерес, спілкування Малюка з депутатами варто оприлюднити.