Користувачі мережі найчастіше іронізували над тим, як саме була проведена ця операція. Найкращі меми про стеження за Bihus․Info – дивіться у матеріалі 24 Каналу.

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Грандіозна операція

Журналістам Bihus.Info встановили, що за спостереженням за журналістами стоїть Департамент захисту національної державності СБУ. До операції залучили щонайменше 30 людей, які нещадно "запалилися" на камерах спостереження.

Виявилося, що перед корпоративом редакції співробітник СБУ, на ім'я Ігор, винайняв всі номери, де селилася редакція. Туди заселилася ціла орава людей, яка встановила камери. У них був дуже тихий "корпоратив", на який рідко кликали навіть офіціантів, а частина гостей навіть не "досвяткувала" до кінця.

Після того, як співробітники Bihus.Info 28 грудня покинули свої номери, до комплексу прибула інша група людей. Вони, ймовірно, приїжджали забирати приховану техніку.

Однак деякі номери були заброньовані – Ігор не здогадався заплатити за них завчасно. Тому вже 1 січня в комплекс приїздила третя група людей.

Взаємне стеження журналістів та працівників Служби безпеки/ фото Мемаграм

Журналісти ідентифікували основних працівників департаменту СБУ завдяки тому, що вони потрапили у поле зору всіх камер і зовсім не приховували обличчя. Окрім цього, номер, за яким телефонував керівник Ігор пробивався як "Ігор ДЗНД СБУ" та тому подібне.

СБУ "спалилися" й завдяки телефонній книзі / фото Bihus․Info

Звісно, такий факт такого медійного протистояння і злагодженої роботи редакції породив не декілька, а принаймні десятки різноманітних мемів. Серед них як жарти, що стосуються Ігоря, так і всій працівників Департаменту, які були задіяні в операції. Особливо іронічно те, що попри всі намагання приховати всі сліди стеження правоохоронцям не вдалося.

Меми про операцію зі стеження за журналістами: дивіться підбірку від Bihus․Info

Реакція на опубліковане розслідування