Пользователи сети чаще всего иронизировали над тем, как именно была проведена эта операция. Лучшие мемы о слежке за Bihus․Info – смотрите в материале 24 Канала.

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Грандиозная операция

Журналистам Bihus.Info установили, что за наблюдением за журналистами стоит Департамент защиты национальной государственности СБУ. К операции привлекли не менее 30 человек, которые беспощадно "спалились" на камерах наблюдения.

Оказалось, что перед корпоративом редакции сотрудник СБУ, по имени Игорь, снял все номера, где селилась редакция. Туда заселилась целая орава людей, которая установила камеры. У них был очень тихий "корпоратив", на который редко звали даже официантов, а часть гостей даже не "допраздновала" до конца.

После того как сотрудники Bihus.Info 28 декабря покинули свои номера, в комплекс прибыла другая группа людей. Они, вероятно, приезжали забирать скрытую технику.

Однако некоторые номера были забронированы – Игорь не догадался заплатить за них заранее. Поэтому уже 1 января в комплекс приезжала третья группа людей.

Взаимная слежка журналистов и работников Службы безопасности/ фото Мемаграм

Журналисты идентифицировали основных работников департамента СБУ благодаря тому, что они попали в поле зрения всех камер и совсем не скрывали лица. Кроме этого, номер, по которому звонил руководитель Игорь, пробивался как "Игорь ДЗНД СБУ" и тому подобное.

СБУ "спалились" и благодаря телефонной книге / фото Bihus․Info

Конечно, такой факт такого медийного противостояния и слаженной работы редакции породил не несколько, а по крайней мере десятки различных мемов. Среди них как шутки, касающиеся Игоря, так и всей работников Департамента, которые были задействованы в операции. Особенно иронично то, что несмотря на все попытки скрыть все следы слежки правоохранителям не удалось.

Мемы об операции по слежке за журналистами: смотрите подборку от Bihus․Info

Реакция на опубликованное расследование