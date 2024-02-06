Напомним, что в середине января в сети на анонимном ресурсе неизвестные распространили видео с корпоратива Bihus.Info, которое велось скрыто. Журналисты установили, что за операцией стоит Департамент защиты национальной государственности СБУ.
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Малюк выступит перед Радой
Глава комитета по вопросам свободы слова Ярослав Юрчишин и нардеп Ярослав Железняк 6 января внесли в Верховную Раду предложение о вызове главы СБУ Василия Малюка для доклада из-за слежки за журналистами Bihus.Info.
По нашему с Ярославом Железняком от фракции "Голос" предложению парламент согласился вызвать главу СБУ Василия Малюка для заслушивания дела о давлении на работников Bihus.Info,
– сообщил Юрчишин.
Отмечается, что "за" проголосовали 159 народных депутатов, то есть решение принято. Теперь в Раде ожидают выступление Малюка.
Результаты голосования за вызов Василия Малюка / Фото Ярослав Железняк
Что известно о слежке
- Неизвестные опубликовали в интернете видео, на котором сотрудники Bihus.Info употребляют наркотические вещества, а также распространили аудиозапись, на которой они договариваются заказать "траву". Глава проекта Денис Бигус подтвердил, что такая ситуация была и уволил всех лиц, употреблявших запрещенные вещества. Также он пообещал установить, кто организовал наблюдение.
- Уже 5 февраля журналисты опубликовали видео, в котором рассказали, что во время новогодней вечеринки в заведении "Українське село" под Киевом за ними организовал наблюдение Департамент защиты национальной государственности СБУ, специализирующийся на медиа. Bihus.Info благодаря камерам исследовали, как проходила операция и кто был причастен.
- За Bihus.Info во время новогодней вечеринки следили по меньшей мере 30 человек. Они были среди жителей комплекса. За неделю до того, как должен был состояться корпоратив, в комплекс приезжал мужчина, который забронировал те же номера, что и журналисты, за день до их заезда, то есть на 26 декабря. Это сделали, чтобы установить камеры. Позже этот же мужчина забронировал эти номера, чтобы снять камеры.