Напомним, что в середине января в сети на анонимном ресурсе неизвестные распространили видео с корпоратива Bihus.Info, которое велось скрыто. Журналисты установили, что за операцией стоит Департамент защиты национальной государственности СБУ.

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Малюк выступит перед Радой

Глава комитета по вопросам свободы слова Ярослав Юрчишин и нардеп Ярослав Железняк 6 января внесли в Верховную Раду предложение о вызове главы СБУ Василия Малюка для доклада из-за слежки за журналистами Bihus.Info.

По нашему с Ярославом Железняком от фракции "Голос" предложению парламент согласился вызвать главу СБУ Василия Малюка для заслушивания дела о давлении на работников Bihus.Info,

– сообщил Юрчишин.

Отмечается, что "за" проголосовали 159 народных депутатов, то есть решение принято. Теперь в Раде ожидают выступление Малюка.

Результаты голосования за вызов Василия Малюка / Фото Ярослав Железняк

Что известно о слежке