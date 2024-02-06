Нагадаємо, що у середині січня у мережі на анонімному ресурсі невідомі поширили відео з корпоративу Bihus.Info, яке записувалося приховано. Журналісти встановили, що за операцією стоїть Департамент захисту національної державності СБУ.
Дивіться також Одразу запросив голову СБУ, – Зеленський про інцидент зі стеженням за журналістами Bihus․Info
Малюк виступить перед Радою
Голова комітету з питань свободи слова Ярослав Юрчишин та нардеп Ярослав Железняк 6 січня внесли до Верховної Ради пропозицію про виклик голови СБУ Василя Малюка для доповіді через стеження за журналістами Bihus.Info.
За нашою з Ярославом Железняком від фракції Голос пропозиції парламент погодився викликати голову СБУ Василя Малюка для заслуховування справи щодо тиску на працівників Bihus.Info,
– повідомив Юрчишин.
Зазначається, що "за" проголосували 159 народних депутатів, тобто рішення прийнято. Тепер у Раді очікують на виступ Малюка.
Результати голосування за виклик Василя Малюка / фото Ярослав Железняк
Що відомо про стеження
- Невідомі опублікували в інтернеті відео, на якому співробітники Bihus.Info вживають наркотичні речовини, а також поширили аудіозапис, на якому вони домовляються замовити "траву". Очільник проєкту Денис Бігус підтвердив, що така ситуація була, і що звільнив всіх осіб, що вживали заборонені речовини. Також він пообіцяв встановити, хто організував спостереження.
- Вже 5 лютого журналісти опублікували відео, у якому розповіли, що під час новорічної вечірки у закладі "Українське село" під Києвом за ними організував спостереження Департамент захисту національної державності СБУ, що спеціалізується на медіа. Bihus.Info завдяки камерам дослідили, як проходила операція і хто був причетний.
- За Bihus.Info під час новорічної вечірки стежили щонайменше 30 людей. Вони були серед мешканців комплексу. За тиждень до того, як мав відбутися корпоратив, у комплекс приїжджав чоловік, який забронював ті самі номери, що й журналісти, за день до їх заїзду, тобто на 26 грудня. Це зробили, щоб встановити камери. Пізніше цей же чоловік забронював ці ж номери, щоб зняти камери.