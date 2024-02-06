Нагадаємо, що у середині січня у мережі на анонімному ресурсі невідомі поширили відео з корпоративу Bihus.Info, яке записувалося приховано. Журналісти встановили, що за операцією стоїть Департамент захисту національної державності СБУ.

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Малюк виступить перед Радою

Голова комітету з питань свободи слова Ярослав Юрчишин та нардеп Ярослав Железняк 6 січня внесли до Верховної Ради пропозицію про виклик голови СБУ Василя Малюка для доповіді через стеження за журналістами Bihus.Info.

За нашою з Ярославом Железняком від фракції Голос пропозиції парламент погодився викликати голову СБУ Василя Малюка для заслуховування справи щодо тиску на працівників Bihus.Info,

– повідомив Юрчишин.

Зазначається, що "за" проголосували 159 народних депутатів, тобто рішення прийнято. Тепер у Раді очікують на виступ Малюка.

Результати голосування за виклик Василя Малюка / фото Ярослав Железняк

Що відомо про стеження