Среди прочего, Малюк направил представление на увольнение руководителя ДЗНД СБУ Романа Семенченко. По его словам, Президент Украины еще 31 января подписал соответствующий указ.

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Глава СБУ отметил, что действия отдельных сотрудников Департамента защиты национальной государственности вызывают настоящее возмущение.

"Такие действия недопустимы"

По его словам, проведение мероприятий по противодействию организованной наркопреступности привело не только к получению информации о причастности одной из операторов редакции к распространению наркотических веществ, а также состоялось публичное распространение видеоматериалов.

"Моя позиция однозначна – не могут поступки отдельных сотрудников перечеркивать все те положительные результаты, которые имеет СБУ во время войны, и бросать тень на каждого представителя Службы: и тех, кто борется с врагом внутри страны, и тех собратьев из СБУ, которые отдают на поле боя свои жизни ради Украины. За любые незаконные действия должно быть наказание", – отметил Василий Малюк.

Он отметил, что как руководитель СБУ сделает все возможное, чтобы каждое СМИ могло работать в Украине свободно.

"Сегодня мы не просто строим обновленную СБУ, а защищаем демократические ценности, среди которых – свобода слова и независимость медиа. Для меня лично отныне это сверхприоритет!", – добавил он.

Заметьте. Депутаты Верховной Рады вызвали главу СБУ Малюка на доклад по поводу прослушивания Bihus.info.

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