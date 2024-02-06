Серед іншого, Малюк направив подання на звільнення керівника ДЗНД СБУ Романа Семенченка. За його словами, Президент України ще 31 січня підписав відповідний указ.

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Очільник СБУ зазначив, що дії окремих співробітників Департаменту захисту національної державності викликають справжнє обурення.

"Такі дії є неприпустимі"

За його словами, проведення заходів із протидії організованій наркозлочинності призвело не лише до отримання інформації про причетність однієї з операторок редакції до поширення наркотичних речовин, а також відбулось публічне поширення відеоматеріалів.

"Моя позиція однозначна – не можуть вчинки окремих співробітників перекреслювати всі ті позитивні результати, які має СБУ під час війни, і кидати тінь на кожного представника Служби: і тих, хто бореться з ворогом всередині країни, і тих побратимів з СБУ, які віддають на полі бою свої життя заради України. За будь-які незаконні дії має бути покарання", – зазначив Василь Малюк.

Він наголосив, що як керівник СБУ зробить все можливе, аби кожне ЗМІ могло працювати в Україні вільно.

"Сьогодні ми не просто будуємо оновлену СБУ, а захищаємо демократичні цінності, серед яких – свобода слова і незалежність медіа. Для мене особисто віднині це надпріоритет!", – додав він.

Зауважте. Депутати Верховної Ради викликали главу СБУ Малюка на доповідь щодо прослуховування Bihus.info.

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