За його словами, треба бути камікадзе, щоби стежити за журналістами під час війни. Про це Ярослав Юрчишин розповів в ексклюзивному коментарі 24 Каналу.
До теми ДБР доручили почати розслідування щодо стеження за Bihus.Infо
Який висновок можна зробити із ситуації з Bihus.Info
Відповідаючи на питання, що означає для українських ЗМІ ситуація зі стеженням за журналістами Bihus.Info, Юрчишин наголосив, що історія з тиском на медіа не є новою. Водночас нардеп вказав на позитив від цього інциденту.
Журналісти не будуть терпіти й відразу сигналізують, коли дізнаються про стеження чи прослуховування,
– сказав він.
Глава парламентського комітету з питань свободи слова також вірить, що приклад Bihus.Info стане показовим для будь-якої структури чи приватної особи, яка захоче чинити тиск на журналістів.
"Зважаючи на те, як зараз розвивається історія з Bihus.Info, потрібно бути камікадзе, аби в часи війни з Росією витрачати ресурс на боротьбу з незалежними медіа", – заявив Юрчишин.
Крім того, він сказав, що, зважаючи на потужну діяльність наших журналістів-розслідувачів, це фактично гра таких осіб проти самих себе.
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- Ярослав Юрчишин також наголосив, що на тлі тиску на незалежні медіа запрошують на депутатські слухання голову СБУ Василя Малюка. Народні обранці хочуть заслухати голову служби й притягнути всіх винних до відповідальності.
- Нардеп також вважає, що понести відповідальність має не тільки куратор цієї "операції". Але й також усі учасники, замовники та виконавці.
- Юрчишин також висловив сподівання, що коли осіб, що проводили стеження за журналістами, підтвердить слідство, більше цим людям не буде місця в державному апараті.