За його словами, треба бути камікадзе, щоби стежити за журналістами під час війни. Про це Ярослав Юрчишин розповів в ексклюзивному коментарі 24 Каналу.

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Який висновок можна зробити із ситуації з Bihus.Info

Відповідаючи на питання, що означає для українських ЗМІ ситуація зі стеженням за журналістами Bihus.Info, Юрчишин наголосив, що історія з тиском на медіа не є новою. Водночас нардеп вказав на позитив від цього інциденту.

Журналісти не будуть терпіти й відразу сигналізують, коли дізнаються про стеження чи прослуховування,

– сказав він.

Глава парламентського комітету з питань свободи слова також вірить, що приклад Bihus.Info стане показовим для будь-якої структури чи приватної особи, яка захоче чинити тиск на журналістів.

"Зважаючи на те, як зараз розвивається історія з Bihus.Info, потрібно бути камікадзе, аби в часи війни з Росією витрачати ресурс на боротьбу з незалежними медіа", – заявив Юрчишин.

Крім того, він сказав, що, зважаючи на потужну діяльність наших журналістів-розслідувачів, це фактично гра таких осіб проти самих себе.

Довідка! Ярослав Юрчишин є заступником голови партії "Голос", першим заступником голови комітету ВР з питань антикорупційної політики у Верховній Раді України та очолює комітет ВР з питань свободи слова.

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