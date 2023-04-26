Подобная опасность для россиян действительно реальна. Об этом 24 Каналу рассказал бывший сотрудник КГБ и службы внешней разведки России Сергей Жирнов.

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Жирнов заметил, что слитый разговор олигархов даже не стал уже информационной бомбой. Ведь ею стала в свое время запись разговора Иосифа Пригожина с Фархадом Ахметовым.

Это уже подтверждение того, что такие разговоры идут. Подтверждение того, что такие настроения в российской элите есть,

– прокомментировал спикер.

Россию ждут беспорядки

Жирнов считает, что в словах о возможных перестрелках среди россиян есть правда. Ведь в России после поражения будет передел собственности.

У Владимира Путина уже нет государственной власти, ведь там полный беспорядок. Когда пригожницы матом говорят с генштабом и министром обороны и их не расстреливают на месте, или хотя бы не сажают на губу, это доказательство того, что есть беспорядки и шатания во власти и армии.

– подчеркнул бывший сотрудник разведки.

Он убежден, что в России становится реальностью приближение гражданской войны, распад России на отдельные составляющие.

"Когда начнется такой беспорядок, то там и пьянь какая-нибудь будет и в общем люди не очень вменяемые. К тому же вагнеровцы, которые вернутся с фронта с оружием. Уже это началось, уже людей с гранатами и автоматами начинают останавливать, уже начались убийства, тяжкие преступления", – резюмировал Жирнов.

Жирнов считает гражданскую войну в России вполне реальной: смотреть видео

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