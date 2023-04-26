Об этом 24 Каналу рассказал политтехнолог Борис Тизенгаузен. Он добавил, что часть российских олигархов недовольна ситуацией в России и понимает, что все будет ухудшаться.

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Гайки будут закручиваться сильнее

По его словам, за последний год в России произошло определенное перераспределение финансовых потоков из-за войны. Некоторые российские олигархи пополнили свои карманы на оборонных контрактах. Они нажились на войне и точно не заинтересованы в ее окончании.

"Одна часть олигархов работает на удовлетворение потребностей путинского режима, а остальные понимают, что электронные повестки – это только начало и дальше закручивать гайки будут еще сильнее. Возможно, речь идет о более широкой мобилизации", – отметил он.

Борис Тизенгаузен о настроениях российских олигархов: смотреть видео

Кто эти люди из слитной записи

По словам Тизенгаузена, участники разговора влиятельны в России бизнесмены. Николай Матушевский – бизнесмен, экс-владелец завода "Флакон", а другой – Роман Троценко, советник Сечина, руководителя "Роснефти", очень близкий к Путину. Троценко в силу своей влиятельности имеет доступ к секретной государственной информации.

"Если такие люди говорят, что нужно покупать землю в Индонезии, что в России скоро людей начнут стрелять на улицах, то это означает, что такие настроения сейчас преобладают в российских псевдоэлитах – все плохо, а будет еще хуже. С одной стороны, это хорошо, что они бегут, продают свое имущество, а с другой – это свидетельствует, что в России такая ситуация не скоро закончится и это не последняя война, которую развязал путинский режим", – подчеркнул политтехнолог.

Что известно об очередном ливне разговора российских "элит"