Про це 24 Каналу розповів політтехнолог Борис Тизенгаузен. Він додав, що частина російських олігархів незадоволена ситуацією в Росії та розуміє, що все лише погіршуватиметься.
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Гайки закручуватимуть сильніше
За його словами, за останній рік в Росії відбувся певний перерозподіл фінансових потоків через війну. Деякі російські олігархи суттєво поповнили свої кишені на оборонних контрактах. Вони добряче нажились на війні та точно не зацікавленні у її закінченні.
"Одна частина олігархів працює на задоволення потреб путінського режиму, а решта розуміє, що електронні повістки – це лише початок і далі закручувати гайки будуть ще сильніше. Можливо, йде мова про "ширшу" мобілізацію", – зазначив він.
Борис Тизенгаузен про настрої російських олігархів: дивитись відео
Хто ці люди зі злитого запису
За словами Тизенгаузена, учасники розмови впливові в Росії бізнесмени. Микола Матушевський – бізнесмен, ексвласник заводу "Флакон", а інший – Роман Троценко, радник Сєчина, керівника "Роснєфті", який дуже близький до Путіна. Троценко через свою впливовість має доступ до секретної державної інформації.
"Якщо такі люди кажуть, що потрібно купувати землю в Індонезії, що в Росії скоро людей почнуть стріляти на вулицях, то це означає, що такі настрої зараз переважають в російських псевдоелітах – все погано, а буде ще гірше. З одного боку це добре, що вони втікають, продають своє майно, а з іншого – це свідчить, що в Росії така ситуація не скоро закінчиться і це не остання війна, яку розв’язав путінський режим", – наголосив політтехнолог.
Що відомо про черговий злив розмови російських "еліт"
- 25 квітня у мережі з'явився запис телефонної розмови, ймовірно, російського мільярдера Романа Троценка та московського бізнесмена Миколи Матушевського.
- На запису співрозмовники критично відгукуються про ситуацію в Росії, яка опинилася "в руках якихось муд*л", і прогнозують, що "це закінчиться пеклом".
- Троценко радить Матушевському зробити собі та своїй родині нове громадянство, вивести гроші та вивезти своїх близьких із РФ.